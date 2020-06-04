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Ekonomi

Bakan Pekcan: "Başta Habur ve Gürbulak olmak üzere, İran ve Irak'a yönelik gümrük kapılarımız uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldı."

Yeniakit Publisher
2020-06-04 09:57:06 -
Bakan Pekcan: "Başta Habur ve Gürbulak olmak üzere, İran ve Irak'a yönelik gümrük kapılarımız uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldı."
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