Bakan Pekcan açıkladı: Hal yasasını kısa sürede çıkartıyoruz

yeniakit.com.tr özel haber Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlığın çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Uluslararası ticaretin ülke kalkınmasında birinci derecede önemli olduğunu vurgulayan Pekcan, “Dünya yeni bir süreçten geçiyor. Biz de bu doğrultuda ticaret stratejilerimizi yeni bir vizyonla yapılandırmaya çalışıyoruz. Yeni stratejilerimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin orta gelir düzeyinden üst gelir seviyesine geçmek için ihracatı geliştirmemiz gerekiyor.” dedi.

Ticareti etkin hale getirdik

Bakan Pekcan: “İki bakanlık birleşti. Hem iç ticarette hem dış ticarette koşturuyoruz. Çok daha verimli ve dinamik bir şekilde çalışmalar yapıyoruz. Dünya yeni bir süreçten geçiyor. Biz de bu doğrultuda ticaret stratejilerimizi yeni bir vizyonla yapılandırmaya çalışıyoruz. Yeni stratejilerimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin orta gelir düzeyinden üst gelir seviyesine geçmek için ihracatı geliştirmemiz gerekiyor. Biz bu doğrultuda bakanlık olarak paydaşlarımızla birlikte istişare kurulu kurduk. İş adamları dernekleri ve odalarımız var. Bunlarla sık sık toplantılar yapıyoruz ve sonuç odaklı çalışıyoruz. İlk 3 ayda bize STK’lardan 332 talep geldi. Biz bu taleplerin büyük bir kısmını sonuçlandırdık. Yerine getiremediğimiz talepleri ilgili kurumlara gerekçeleriyle bildirdik. Bakanlığımızın hem dış ticarete hem odalara hem kooperatiflere hizmet veriyor olması nedeniyle alanımız hayli genişledi.” dedi.

Gümrük Birliği'ni güncellemek AB'nin de yararına

Bakanlık olarak yurtdışında da önemli toplantılara imza attıklarına değinen Bakan Pekcan şöyle devam etti: “Bu toplantılarda diğer ülke muhataplarıyla istişare yapma olanağı bulduk. Gümrük Birliği’nin güncellenmesiyle ilgili paydaşlarımızla önemli görüşmeler yapıyoruz. Eskiden e-ticaret yoktu, bugün ticarette de çok şey değişti. Özellikle Brexit tamamlanıncaya kadar güncelleme konusuna çok değinemeyeceğimizi düşünüyorum ama çabalarımızı yoğunlaştıracağız. Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi sadece Türkiye’nin değil aynı zamanda AB’nin de yararına. Muhataplarımız da yaptıkları analiz çalışmalarında bunu gördüler. Bu konuda önemli bir mesafe aldığımızı düşünüyorum.”

Demir Çelikte Tahkim Türkiye'yi haklı buldu

Göreve geldiklerinde uluslararası tahkimde etkin olmak için özel çalışma başlattıklarını da anlatan Bakan Pekcan, “Bu konuda kıymetli akademisyenlerimizle çalışmaya başladık. Uluslararası ticarette tahkimi iyi bilmek ve bundan yararlanmak gerekiyor. Nitekim ABD ile yaşadığımız vergi sorununda tahkim bizi haklı buldu. Demir çelik konusunda biz firmalarımızın hakkını yurtdışında da koruyoruz.

Cumhuriyet Tarihinin aylık ihracat rekorunu kırdık

Bakan Pekcan: “Bu ay Cumhuriyet tarihinin aylık rekor ihracat rakamlarını yakaladık. Bütün aylar içinde en yüksek rakam olan 15 milyar 732 milyon dolara ulaştık. İthalatımız da yüzde 23 düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 96.7 oldu. Bu çok iyi bir oran. İthalatın azalmasında kurun etkisi büyük elbette ama ihracatta çok fazla etkisi olduğunu düşünmüyorum. Yıllıklandırılmış ihracatta 166.8 milyar dolara ulaştık. Yıl sonunda 190 milyar hedefine ulaşacağımızı düşünüyoruz.

Teknoloji ihtisas bölgeleri kuruyoruz

Türkiye’nin ihracatını artırmak için hedef ülkeler seçtiklerine de değinen Pekcan, şöyle devam etti: “Bundan önce mevcut bulunmadığımız pazarlara ve ürünlere odaklanmayı planlıyoruz. Biz de teknolojiyle ilgili teknoloji ihtisas serbest bölgeleri kurmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili de bir çalışma grubu kurduk. Bizim ABD’ye demir ihracatımız 1.1 milyar dolar. Bilmiyor olabilirsiniz ama ülkemizdeki bazı teknoloji firmalarının dijital oyun ihracatı 1 milyar doları buldu. Vizyoner üniversite öğrencilerimiz varsa ellerinden tutmaya, onlara destek vermeye hazırız. TİM olarak 10 firmaya girişimcilik ödülleri verdik. Çok vizyoner projeler var. Bunların katılımlarıyla katma değerli ihracat oranlarımızı artırabiliriz. Çin’de 3 tane ticaret ataşemiz var. Buna rağmen ticaret açığı verdiğimiz ülke. Orada nerede hangi alanda talep var bunlara odaklanmaya başladık.”

İhracatı Anadolu'ya yayacağız

“Bir taraftan ihracatı artırabilmek için ihracatın esnafa, KOBİ’lere yaygınlaştırmak için gayret ediyoruz.” diyen Bakan Pekcan, “İhracatı tabana, Anadolu’ya yaymayı hedefliyoruz. İhracat destek evlerini bütün illerimize yaymayı hedefliyoruz. Bu arada ihracatın artırılması ile ilgili firmalarımıza eğitimler veriyoruz. Bu arada mevzuatımızı basitleştirmeye çalışıyoruz. ihracat.gov.tr diye bir internet sitesi oluşturduk. Bu sitede ihracatla ilgili bütün verileri sunmaya çalışıyoruz. Ticaret Sicil Gazetesi’ni dijital ortama taşıdık. Ürün ihtisas borsasını önümüzdeki yıl hizmete sokmayı planlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Fahiş fiyat artışı ile ilgili 366 firma 6399 ürün denetledik

Fahiş fiyat artışlarının önlenmesi noktasında da çalışmalar yaptıklarını dile getiren Bakan Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Alo 175’e 48 bin civarında şikayet geldi. Buna da mobil uygulama başlattık. Vatandaşlarımız ürünün barkodunu okutup anında sisteme şikayette bulunabiliyor. Geçtiğimiz süreçte 5743 firma ve 81666 ürün denetlendi. 366 firmanın 6399 ürünü için haksız fiyat artışı tespit ettik. Firmalarımızı taciz etmeden bunları yapıyoruz. Firmalara ceza kesmeden önce savunma istiyoruz. Savunma kurul tarafından inceleniyor. Firma haksız ise ceza kesiliyor. Bu süreçte buna ihtiyaç vardı. Herşey yoluna girince bunlar olmayacak zaten. Serbest piyasa kuralları geçerli olacak. Bu sene yeterince domates olmadı böyle bir sıkıntı oldu. Biz piyasa fiyat istikrarını sağlamak için ithalat oranlarını hergün takip ettik. Bazı ürünlerin gümrük vergilerini indirmek zorunda kaldık.”

Gümrük işlerini online sisteme taşıdık

“Ticaretin kolaylaştırılması ile ilgili gümrüklerde yeni bir devir açıyoruz.” diyen Pekcan, “Güvenilir firmalarımızın kendi gümrük işlerini yapabilmesine olanak sağlıyoruz. Yerinde Gümrükleme uygulaması geliştirdik. Şu anda bu hizmetten 18 firma yararlanıyor. Kendi üretim yerinde gümrükleme yapıyor. Ara malı ithal eden firmalarımız mektup veriyor, ürün henüz yoldayken işlemlerini hallediyoruz. Herşey online ve şeffaf olacak. Tır takip sistemimiz var. Bütün tırlarımızın yükleriyle beraber hangi aşamada olduğunu takip edebiliyoruz. Menşei şehadetnamesinin online olarak sisteme girilmesini sağladık. Konteyner takip sistemini büyük oranda geliştirdik. Liman Tek Pencere projemiz var. Gümrüklerde diğer bakanlıklarımızın denetim ve kontrollerinden kaynaklı gecikmeler de oluyordu. Şimdi onlarla yaptığımız koordinasyonla bu kontrolleri hızlandırmış olacağız. İhracatımızı ticaretimizi nasıl kolaylaştırabiliriz bunun çabasındayız.” diye konuştu.

Gümrük mallarını online açık artırma ile satıyoruz

Bakan Pekcan: “Bizde gümrükten epey satış yapılırmış. Buna bir sistem getirdik. Bundan böyle gün aşırı bir gün araba bir gün eşya satacağız. Online açık artırma sitesi yaptık. 81 milyona açık bir site. Herkes girip buradan satın alabilir. Günde 50 araba satıyoruz. Bu sayıyı daha sonra artırabiliriz. Ayda 500-600 araba satmayı planlıyoruz. Dün 2 milyon 5 yüz bin 625 TL’lik satış yaptık. Daha önce imha edilen eşyalar oluyordu. Onları da bakımevlerine ve çocuk esirgeme kurumlarına vermeye başladık.”

Güvensiz ürün bilgi sistemiyle tüketicilerimizi koruyoruz

Bakan Pekcan: “Tüketicilerimizin korunması için Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ni geliştirdik. İthal edilen bütün ürünlerin testlerini ve analizlerini yapıyoruz. Bunun dışında ihracatçılarımızı korumaya yönelik önlemlerimiz var. Firmalarımızı Dünya Ticaret Örgütü’nün kuralları içerisinde korumaya çalışıyoruz.”

Hal yasasını çok kısa zamanda çıkartabiliriz

Hal düzenlemesiyle ilgili çalışma yapmak istediklerinde desteğin yanı sıra büyük tepkiler de aldıklarını ifade eden Bakan Pekcan, şunları söyledi: “Şu anda üzerinde çalıştığımız bir taslak çerçeve. Bu konuda paydaşlarla birlikte hareket ediyoruz. Bir eyleme geçerken masa başında karar almıyoruz. Birlikte hareket ediyoruz. Üretici bölgesi hal tarafı ve tüketici bölgesi hal tarafı var. Ambalaj ve soğuk hava sistemleriyle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Biz alt yapımızı hazırladık. Buralarda soğuk hava depoları olacak ve sadece sebze meyve değil et ve türevi ürünlerde saklanabilecek. Mevcut sistemin ne üreticiye ne de tüketiciye faydası var. Yeni sisteme geçtiğimizde herkesin memnun olacağı bir ortam oluşacak diye umuyoruz. Hal yasasının çıkması uzun sürmez ama uygulamasıyla ilgili süreç belli bir zaman alabilir. Şu anda pilot bölge çalışması yapıyoruz. Öncelikli İstanbul ve Ankara ayağını pilot düşünüyoruz.”

Konkordatolarla ilgili Adalet Bakanlığımız bir çalışma yapacak

Son süreçte birçok firmanın konkordato ilan ettiğinin hatırlatılması üzerine Bakan Pekcan konuyla ilgili şunları söyledi: “Konkordato normalde yasal bir hakkın kullanılması konusudur ancak son süreçte bunun suistimal edildiği yolunda görüşler var. Konkordatolarla ilgili Adalet Bakanlığı ciddi bir çalışma yapıyor bildiğim kadarıyla. Burada hem borçlunun hakkını hem de alacaklıların haklarını koruyacak bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu hakkaniyet korunarak bir düzenleme yapılacağı kanaatindeyim.”

İran'a ambargo konusunda muaf tutulacağımızı düşünüyorum

Pekcan, “İran'la geçen seneki ticaret hacmimiz 10.6 milyar dolardı. Bu yılın ilk 9 ayında 7.4 milyar dolar oldu. İran’la hem enerji hem de diğer alanlarda çok önemli ticari ilişkilerimiz var. Biz bu coğrafyada yaşıyoruz. Suriye, Irak, İran bizim komşularımız ve bunlarla ticaretimizi sürdürmek zorundayız. İran’a ambargo konusunda Türkiye’nin muaf tutulacağına inanıyoruz. İlk gelen haberler Türkiye’nin muaf tutulan 8 ülkeden biri olduğu yönünde ama Pazartesi günü paket açıklandığında sonucu göreceğiz.” dedi.