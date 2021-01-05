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Ekonomi Bakan Pekcan: "2020'de pandemi sebebiyle fiziki fuarların ertelenmesine ve desteklerinin verilememesine rağmen, mal ve hizmet ihracatçılarımıza toplamda 3 milyar 150 milyon lira destek ödemesi gerçekleştirdik. 2021 yılında ihracatçılara desteğimizi 4,1 mi
Ekonomi

Bakan Pekcan: "2020'de pandemi sebebiyle fiziki fuarların ertelenmesine ve desteklerinin verilememesine rağmen, mal ve hizmet ihracatçılarımıza toplamda 3 milyar 150 milyon lira destek ödemesi gerçekleştirdik. 2021 yılında ihracatçılara desteğimizi 4,1 mi

Yeniakit Publisher
2021-01-05 12:29:05 -
Bakan Pekcan: "2020'de pandemi sebebiyle fiziki fuarların ertelenmesine ve desteklerinin verilememesine rağmen, mal ve hizmet ihracatçılarımıza toplamda 3 milyar 150 milyon lira destek ödemesi gerçekleştirdik. 2021 yılında ihracatçılara desteğimizi 4,1 mi
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