Bakan paralar yattı dedi: Hesaplarınızı hemen kontrol edin!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırdıklarını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yaptıklarını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini söyleyerek "Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 88,2 milyar TL destek sağladık" dedi.

Bakan Göktaş, düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na dahil ettiklerini belirtti.

'SOSYAL YARDIMLARIMIZI BÜTÜNCÜL BİR ŞEKİLDE UYGULUYORUZ'

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırdık. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yaptık" ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak, gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarının altını çizen Bakan Göktaş, "Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: DHA