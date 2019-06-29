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Bakan Pakdemirli’den lavanta üreticilerine destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Dünyadaki ticaret hacminden hak ettiğimiz payı almamıza katkı verecek, lavanta gibi katma değeri yüksek ürünleri yetiştiren üreticilerimize her zaman destek olacağız” açıklamasında bulundu.

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:21
Bakan Pakdemirli’den lavanta üreticilerine destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımda yeni teknolojileri ve Ar-Ge çalışmalarını kullanarak katma değeri yüksek ürünler üretmek ve bunları dünya çapında pazarlamak amacı ile kurulan bir işletmede incelemelerde bulundu.

Lavanta ve trüf mantarının birlikte yetiştirildiği işletmede lavanta hasadı yapan Bakan Pakdemirli, kullanılan teknoloji, üretilen ürünlerin pazarlanması ve ekonomik katkıları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Lavantanın ülkemizde ticareti yapılan 131 tıbbi aromatik bitkiden biri olduğunu belirten Pakdemirli, “Lavanta dünya çapında ticareti yapılan ilk 15 uçucu yağ üretilen bitki arasında yer almaktadır. 2019 yılı itibari ile ülkemizde lavanta üretim alanları 10 bin dekarı geçmiş durumdadır. Bu alanlardan bin 500 ton lavanta çiçeği, bunlardan da 20-30 ton civarı lavanta yağı elde edilmektedir” ifadelerini kullandı. Pakdemirli, “Dünyadaki ticaret hacminden hak ettiğimiz payı almamıza katkı verecek, lavanta gibi katma değeri yüksek ürünleri yetiştiren üreticilerimize her zaman destek olacağız” mesajı verdi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:21
  1. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  2. Ar-Ge çalışmaları
  3. trüf mantarı
  4. Lavanta
  5. lavanta yağı

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