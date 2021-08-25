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Ekonomi Bakan Pakdemirli'den flaş açıklama: Bu hafta ödenecek
Ekonomi

Bakan Pakdemirli'den flaş açıklama: Bu hafta ödenecek

10 ilde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilere TARSİM tarafından 9,5 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "1,6 milyon TL daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 11:07:00 -
Bakan Pakdemirli'den flaş açıklama: Bu hafta ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 ilde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilere Tarım Sigortaları Havuzundan (TARSİM) 9,5 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirildiğini belirterek, "1,6 milyon lira daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, afet bölgesindeki üreticilerin yanında olduklarını, olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bakan Pakdemirli, "10 ilimizde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilerimize TARSİM tarafından 9,5 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1,6 milyon lira daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek." bilgisini verdi.

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