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Bakan Pakdemirli: “Bugün itibarıyla çiftçimizin hesabına saat 19.00'dan sonra yağlı tohum destek fark ödemelerinin yüzde 70'i geçmiş olacak.”

31 Mayıs 2019 Cuma 09:51
Bakan Pakdemirli: “Bugün itibarıyla çiftçimizin hesabına saat 19.00'dan sonra yağlı tohum destek fark ödemelerinin yüzde 70'i geçmiş olacak.”
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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 09:51
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