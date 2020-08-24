Bakan Pakdemirli açıkladı: Kasıt şüphesi var

Adana'nın kozan ilçesinde dün öğlen saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Şu ana kadar 200 hektardan fazla ormanlık alana zarar veren yangına dün hava kararmasının ardından bugün erken saatlerden itibaren tekrar müdahale edilmeye başlandı.

2 uçak, 6 helikopterle müdahale

Yangına karadan müdahalenin yanı sıra havadanda 2 yangın söndürme uçağı ve 6 yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor.

'Kasıt' olma ihtimali üzerinde duruluyor

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, can kaybının olmadığını belirterek yangının en kısa sürede tam anlamıyla kontrol altına alınacağını söyledi. Şu anda ilk amaçlarının yangını söndürerek tehlikeyi bertaraf etmek olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, "Yangının çıkış sebebiyle ilgili hem biz hem Valiliğimiz bunun bir kasıt olma ihtimali konusunda bir ihtimal üzerinde duruluyor" dedi.