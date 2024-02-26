Bakan Özhaseki'den şehit ailesine ziyaret

12 Ocak'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerden Sözleşmeli Piyade Er Müslüm Özdemir'in, Şerefoğlu Mahallesi'nde yaşayan ailesine daha önce ev sözü veren Özhaseki, aileyi yeni evlerinde ziyaret etti.

Özhaseki, ziyaretteki konuşmasında, depremin ardından yapılan çalışmaları bir kere daha yerinde görmek ve gelinen noktayı değerlendirmek adına Kahramanmaraş'a geldiklerini söyledi.

Şehidin ailesine, yeni evlerini 1 ayda yapıp verme sözünde bulunduklarını hatırlatan Özhaseki, bugün de sözlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Özhaseki, şehit ailesinin yaşadığı mahallede 100'den fazla köy evi inşaatına başladıklarını, bir kısmının kaba inşaatının bittiğini, bir kısmının ise bitmek üzere olduğunu belirterek, konutların tamamını 6-8 ay içerisinde teslim etmeyi hedeflediklerini vurguladı.



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Şehit ailesine öncelik verdiklerini ve hızlı bir şekilde evin inşaatını tamamlayıp teslim ettiklerini anlatan Özhaseki, "Güle güle, ağız tadıyla otursunlar. Yaptığımız hiçbir çalışma, şehidimizin, yavrumuzun dökülen kanının bir damla karşılığı bile olamaz, bunun farkındayız. Onlar vatan için şehit düştüler, bu milletin evladı oldular. Biz de ailelerimizi yalnız bırakmamak, unutulmadıklarını hissettirmek için buradayız." diye konuştu.

Depremden etkilenen köylerin yeniden inşasıyla ilgili çalışmalara da değinen Özhaseki, şöyle konuştu:

"Deprem bölgesindeki 4 bin 333 köyümüzde hasar var. Kiminde 80, kiminde 100, kiminde 200... Bu 4 bin 333 yerleşim yerinin her birinde eğer zemin uygunsa, geçmişte vatandaşın yerleşim yeri olarak kullandığı yerde işe başlayabiliyoruz. Ama altından fay geçmişse, sıkıntılar varsa orada uygun bir zemin bulunamıyorsa, sıvılaşmış alanlar varsa o zaman mecburen çevrede yer aramaya başlıyoruz. Yeni yapıları uygun zeminlere giderek yapmak istiyoruz ve bu da biraz zaman alıyor. Buranın da tespit edilmesi, zemin etütlerinin yapılması, ona uygun mühendislik hesaplarının yapılıp işe başlanabilmesi da biraz zaman aldı."