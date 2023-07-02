Bakan Özhaseki müjdeyi duyurdu! Konutların teslim tarihi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgelerindeki konutlar için ilk etapta 180 bin civarında ihale yapıldığını açıkladı. Bakan Özhaseki bunlarla ilgili ilk teslimatların ise Ekim, Kasım ve Aralık ayı gibi yapılacağı müjdesini verdi.

Bakan Özhaseki deprem bölgelerinde yapılacak konutlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özhaseki, "İlk etapta 180 bin civarında ihale yapıldı. Bunların teslimatları Ekim, Kasım, Aralık ayı gibi yapılacak ve ilk hak sahibi vatandaşlarımız, o yerlere gidip o güvenli konutlarına kavuşacak" diye konuştu.

"Deprem bölgelerinde yapılaşmaya hiçbir şekilde izin verilmeyecek"

Bundan sonra ne olursa olsun fay hatları ve kırıkları üzerinde yapılaşma olmayacağının altını çizen Bakan Özhaseki, "Deprem bölgelerinde yapılaşmaya hiçbir şekilde izin verilmeyecek" ifadelerini kullandı.