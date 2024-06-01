Bakan Özhaseki: Artvin’den Hatay’a tüm sahilleri gözden geçiriyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Valiler ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürleri Toplantısı’na katıldı. Denize kıyısı olan 28 ilin valisi ve il müdürlerinin canlı bağlantıyla katıldığı toplantıda, illerin talep ve beklentileri dinlendi. Toplantıda konuşan Bakan Özhaseki, vatandaşlardan gelen şikayet ve taleplerin üzerine 'Denizler Halkındır' projesini başlattıklarını söyledi. Bakan Özhaseki, "Vatandaşlarımızın hakkı olan denizlere erişimlerini sağlayarak devlet olarak görevimizi yapacağız. Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen tüm unsurları kaldıracağız" dedi.

'ARTVİN'DEN HATAY'A TÜM SAHİLLERİ ADIM ADIM GÖZDEN GEÇİRİYORUZ'

Artvin’den Hatay’a kadar tüm sahilleri adım adım gözden geçirdiklerini kaydeden Bakan Özhaseki, "Anayasamızın 43’üncü maddesi, kıyılarımızın devletimizin tasarrufu altında olduğunu ve buraların kullanımında kamu yararı gözetileceğini açıkça ifade ediyor. Biz, zaten halihazırda anayasanın üstümüze yüklediği bu sorumluluğu yerine getiriyoruz. Fakat kıyılarda yürütülen denetimlerimizi sürekli hale getirmek ve kıyılardaki yapılaşmanın meşru zeminin dışına çıkmasını kesin şekilde engellemek için yeni bir adım atıyoruz. Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz ile Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğümüzün hazırladığı ve valiliklerimize gönderdiğimiz genelgemizde de açık şekilde anlatılıyor. Valiliklerimiz koordinesinde; il müdürlüklerimiz, vatandaşlarımızın kıyılara ulaşımına, kıyılardan yararlanmasına mani olan işgalleri, engelleri ve kaçak yapılaşmaları tespit edecek ve mevzuatın gereğini yapacak" diye konuştu.

'GENELGEMİZ SÜRECİN MEKANİZMASINI OLUŞTURACAK'

Özhaseki, denizleri ve kıyıları 'Denizler Halkındır' projesiyle güvence altına alacaklarını vurgulayarak, "28 il valiliğimize gönderilen genelgemiz sürecin mekanizmasını oluşturacak. Vatandaşlarımızı da bu işlerimize ortak ediyoruz. Bu kapsamda Çevre- Deniz İhbar Hattı’nı kurduk. Kaçak yapılara, işgallere ilk adımda engel olacağız. Bunu ancak vatandaş ile birlikte; devlet ve millet iş birliği ile gerçekleştirebiliriz" dedi.

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"Bizim hedefimiz, kesinlikle ülkemizin turizmini baltalamak, ülkemize döviz kazandıran turistik faaliyetleri engellemek değildir" diyen Bakan Özhaseki, bu süreçte valiliklerin de önemli rolü olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Hedefimiz ülkemizin turizmini baltalamak değil, sahillerimizi kaçak yapılardan arındırmaktır. Şehirlerimizin turizm aksının, turistik hareketliliğinin yasal çizgide devam etmesini sağlamaktır. Biz, il müdürlüklerimiz nezdinde kıyılarımızı gözetim altına alıyoruz. Burada valiliklerimize büyük sorumluluk düşüyor. Valiliklerimiz de bu hassas meseleyi yakından takip edecek. İnşallah sahillerimizi kaçak yapılardan arındıracağız."

Kaynak: DHA