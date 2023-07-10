Bakan Özhaseki Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatını gezdi: Büyük bir spor kompleksi olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 2021 yılında ihalesi yapılarak Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle İstanbul Zeytinburnu’nda yapımına başlanan Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatını, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte gezerek incelemelerde bulundu. İnşaatın geldiği nokta hakkında Proje Müdürü Fikret Kolancalı’dan bilgi alan Bakan Özhaseki, fevkalade bir kompleksin ortaya çıkacağını ifade etti.

Yeni şampiyonluklara ev sahipliği yapacak

Bütün inşa sürecini TOKİ ile birlikte yürüttüklerini belirten Bakan Özhaseki, “Burası büyük bir kompleks olacak. İnşaatı bittikten sonra İnşallah omuz omuza izleyeceğimiz, birbirimize sarılarak kutlayacağımız nice basketbol müsabakasını burada kazanacağız. Hiçbir gencimiz, hiçbir sporsever merak etmesin biz sporun ve sporcunun yanındayız. Gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte açılışını gerçekleştirerek bu spor kompleksini Türk gençlerine, Türk sporuna ve aziz İstanbullulara hep birlikte hediye edeceğiz.” diye konuştu.

UEFA Standartlarında inşa ediliyor

Türki Milli Takımının ve 12 Dev Adamın pek çok başarılara imza attığı ve ayrıca Avrupa Basketbol Şampiyonası ile Dünya Basketbol Şampiyonasında önemli maçlara ev sahipliği yapan Abdi İpekçi Spor Kompleksi’nde yapılan incelemeler sonucunda 2021 yılında yenilenme kararı alınmıştı. 2021 yılında ihalesi yapılarak inşasına başlanan spor kompleksi sağlam, güvenli bir şekilde çevreye uyumlu, UEFA standartlarına sahip bir şekilde yapım çalışmaları devam ediyor. 150 bin metrekare inşaat alına sahip Spor Kompleksi 22 bin metrekare yeşil alan ve 10 bin kişilik seyirci kapasiteli olacak. İçerisinde; ofisler, antrenman salonları, kafeler, mescit, otopark, müze ve kütüphane bulunacak. Kamp yapmak isteyen sporcular için otel hizmeti sunulacak.