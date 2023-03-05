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Aktüel Bakan Nebati'den Şanlıurfa'da yıkılan binaya ilişkin açıklama
Aktüel

Bakan Nebati'den Şanlıurfa'da yıkılan binaya ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da yıkılan 6 katlı binaya ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 18:31:00 -
Bakan Nebati'den Şanlıurfa'da yıkılan binaya ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki 6 katlı binanın yıkıldığı bölgeye, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleriyle güvenlik güçlerinin ivedilikle sevk edildiğini ve her ihtimale karşı arama kurtarma faaliyetlerine başlandığını bildirdi.

Nebati, sosyal medya hesabından, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çöken 6 katlı binaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu ilçede daha önce ağır hasarlı olarak belirlenerek tahliye edilen 6 katlı binanın çöktüğünü ifade eden Nebati, şunları kaydetti:

"Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçlerimiz ivedilikle sevk edilmiş olup her ihtimale karşı arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Haliliye ilçemize ve Şanlıurfalı hemşehrilerimize bir kez daha geçmiş olsun. Bu süreçte, hasarlı ve riskli binalardan uzak durulması, yüreğimizi yakan yeni can kayıplarına engel olabilmemiz için büyük önem arz ediyor."

 
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