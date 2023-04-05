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Ekonomi Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na sert cevap: Milletin aklıyla oynamasın
Ekonomi

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na sert cevap: Milletin aklıyla oynamasın

Yeniakit Publisher
2023-04-05 02:25:00 -

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emekli ikramiyelerini asgari ücret seviyesine çıkaracağına yönelik vaadine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Milletin aklıyla oynamasın kimse.' diyerek sert tepki gösterdi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yeni bir video paylaşarak emekli ikramiyeleriyle ilgili bir vaatte bulunmuştu. Milyonlarca emekliye söz veren Kılıçdaroğlu, ikramiyeleri asgari ücret seviyesine çıkaracağını söyledi.

"Tek seferde 15 bin lira"

Geriye dönük ödeme yapacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Emekli kardeşlerim, hakkınız olanı alacaksınız. Şu andan itibaren emeklilerin bayram ikramiyeleri asgari ücret kadar yani güncel tutarla 8 bin 500 liradır. Şu andan itibaren diyorum çünkü Ramazan Bayramı da dahildir. İktidara geldikten sonra Kurban Bayramı'nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ek olarak bu Ramazan Bayramı'nda oluşan 6 bin 500 liralık fark da hesaplarınıza yatacak. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda tek seferde 15 bin lira yatacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati cevap verdi

Kılıçdaroğlu'nun emekli ikramiyesiyle ilgili vaadine hükümet kanadından yanıt geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Kasada para var demek bu parayı saçmak demek değil. Kasadaki paranın karşılığı EYT'linin alacağı maaşlardır. Kasadaki para olmasaydı depremde ilk gün 100 milyar lirayı veremezdik." dedi.

"Milletin aklıyla oynamasın kimse"

Nebati sözlerine şöyle devam etti: "8 bin 500 lira bayram ikramiyesi vereceğim demek doğru değil. Hiçbir gerçekliği yok. 300 milyar liralık ek yük getirecek. Söylemekle olmaz. Peki 300 milyar liralık bir yük getireceksin, kaynağı nedir? Ekonomiden konuşuyorsan rakamını çıkar ortaya. Milletin aklıyla oynamasın kimse. Ülkenin bütçesi zaten en uç seviyede kullanılıyor."

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