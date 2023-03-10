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Siyaset Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na okkalı cevap!
Siyaset

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na okkalı cevap!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 16:57:00 -
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na okkalı cevap!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından cevap veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Deprem bölgesinde vergisel tedbirler alınması gerektiğine dair bir açıklama yapmışsınız. Gözüken o ki bir süredir tamamen farklı gündemlere odaklanmış olmanızdan dolayı, Bakanlığımızın bu süreçte ardı ardına attığı onlarca adımı takip edememişsiniz.

Bilgi almakta zorlanıyorsanız, size yaptıklarımızı anlatması için iyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim. Bizler depremin ilk anından bu yana deprem bölgesindeyiz. Tek odağımız da vatandaşlarımızın tüm yaralarını bir an evvel sarmak, insanımızı her bakımdan rahat ettirmektir. Bakanlık olarak, sadece vergisel bakımdan değil, her alanda ivedilikle attığımız kapsayıcı adımlarımızı şimdilik aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz. İhtiyaçlar doğrultusunda yeni adımları da kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

 
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