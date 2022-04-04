Bakan Nebati'den flaş enflasyon açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa İş Dünyası Buluşma Toplantısı'nda konuşuyor...

Son haftalarda birçok uluslararası kuruluş büyüme rakamlarını düşürüyor. ABD’de son 40 yıl AB’de son 35 yılın en çok enflasyon rakamlarını gördük. Son haftalarda birçok uluslararası kuruluş büyüme rakamlarını düşürüyor. ABD’de son 40 yıl AB’de son 35 yılın en çok enflasyon rakamlarını gördük.

Salgın döneminde dünyada ihracatta 225 milyar doları aşan tarihi bir rakama ulaştık. Mart ayında da geçtiğimiz yıla oranla yüzde 22 oranında arttı.

Bizler küresel düzeyde yaşanan Emtia sıkıntısını en aza indirmek için çalışmalar yaptık. Tarım desteklerini 29 milyar liraya çıkardık. Enerji emtia fiyatlarındaki kötü günlerin geride kalması için umudumuz var. İhracatçılarımız yönelik tedbirler almaya devam ettik.

Dünya ekonomilerinin son dönemdeki en büyük sorunu artan enflasyon. Dünya karşı karşıya kaldığı enflasyonla mücadele etmek zorunda.

Bizler Mart ayında yüze 61.1 seviyesine yükselen enflasyonu düşürmek için kararlı adımlar atmaktayız.