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Ekonomi Bakan Nebati'den asgari ücret açıklaması
Ekonomi

Bakan Nebati'den asgari ücret açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni asgari ücrete ilişkin, yılbaşından beri yapılan artışa değinerek "Birikimli olarak yaklaşık yüzde 95'lik bir artış var." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 18:32:00 -
Bakan Nebati'den asgari ücret açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni asgari ücrete ilişkin, yılbaşından bu yana yapılan artışa değinerek "Birikimli olarak yaklaşık yüzde 95'lik bir artış var." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nı ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni asgari ücrete ilişkin, yılbaşında da yüzde 51'lik artış yaptıklarını anımsattı.

Nebati, "Birikimli olarak yaklaşık yüzde 95'lik bir artış var. Bu artış asgari ücretlileri destekleyecek nitelikte. Bu artış içerisinde gelir vergisi ve damga vergisinden vazgeçiyoruz. Kamu maliyesi olarak yükleniyoruz. Bu asgari ücret kısmındaki vazgeçilen miktar sadece asgari ücretliler için değil tüm çalışanlara da yönelik olduğu için kamu çalışanlarımız da bu aradaki miktardan faydalanmış olacaklar. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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Yorumlar

Selim

İşçiye yapılan artış 1250 TL. Ama işverene ek maliyeti 1700 TL. Nasıl oluyor bu iş? 500 TL yi siz mi cepliyorsunuz bu durumda? Zaten küçük işletmelerin dayanacak gücü kalmadı yarın görürsünüz kaç kişi işten çıkarılacak. Biz beklerdikki zaten kat kat aldığınız vergilerden bu zammı karşılamnız. Ama yine yüklenin küçük esnafa nasılsa kasa fırlatacak yer de yok..

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