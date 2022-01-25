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Ekonomi Bakan Nebati resmen duyurdu: Ödeme süreleri 31 Ocak'a kadar uzatıldı
Ekonomi

Bakan Nebati resmen duyurdu: Ödeme süreleri 31 Ocak'a kadar uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı 26 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattık" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 15:06:00 -
Bakan Nebati resmen duyurdu: Ödeme süreleri 31 Ocak'a kadar uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati “Son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı 26 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattık.” açıklamasında bulundu.

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