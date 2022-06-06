Bakan Nebati, “Onların canına okuyacağız” deyip bombaladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti'nin Kızılcahamam toplantısında, konut krizi ile ilgili olarak gerçekte olmayan evlerin satışa konularak her gün fiyatlarının artırıldığını belirtti. Nebati, “Diğer ev sahipleri de bunu görüyor ve fiyat arttırıyor. Şu ana kadar bu şekilde fırsatçılık yapan 65 bin kişi tespit edildi. Fırsatçılık yapanlardan bunun hesabını soracağız, onların canına okuyacağız” diye konuştu.