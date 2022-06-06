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Ekonomi Bakan Nebati, “Onların canına okuyacağız” deyip bombaladı
Ekonomi

Bakan Nebati, “Onların canına okuyacağız” deyip bombaladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti'nin Kızılcahamam toplantısında, konut krizi ile ilgili çok sert ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 12:22:00 -
Bakan Nebati, "Onların canına okuyacağız" deyip bombaladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti'nin Kızılcahamam toplantısında, konut krizi ile ilgili olarak gerçekte olmayan evlerin satışa konularak her gün fiyatlarının artırıldığını belirtti. Nebati, “Diğer ev sahipleri de bunu görüyor ve fiyat arttırıyor. Şu ana kadar bu şekilde fırsatçılık yapan 65 bin kişi tespit edildi. Fırsatçılık yapanlardan bunun hesabını soracağız, onların canına okuyacağız” diye konuştu.

 

 

 

 

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Yorumlar

Hamza

bu adımı erken atmanız gerekir, fiyatta ülkeye darbe yapılıyor, özellikle istanbul ankara ve izmir elinizi çabuk tutun olan garibana oluyor yazık günahtır çöp gibi evlere 1milyon tl istiyorlar

Umut Ünal

He gülüm he. Gördük dövizi.
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