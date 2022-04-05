Bakan Nebati: Faiz gündemden çıkıp kur stabil olduysa bunu da aşacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; iş dünyası, siyaset, sivil toplum ve bürokrasi temsilcilerini bir araya getiren Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) geleneksel Ankara İftar Programı'nda konuştu.

'Enflasyonu da er ya da geç birlikte alaşağı edeceğiz'

Program; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılımıyla, Altındağ Kültür Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Programdaki konuşmasında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Nebati, "Kur stabil olduysa faiz de gündemden çıktıysa, enflasyonu da er ya da geç birlikte alaşağı edeceğiz." dedi.

"Yıl sonunda enflasyonun makul bir seviyeye indiğini ve bu inişin devam ettiğini göreceğiz." ifadesini kullanan Bakan Nebati, şunları söyledi:

GES ve sulama kanalları yatırımları gibi tarımsal üretimi artırmaya yönelik atacağımız adımlar ile tarım ürünlerinin daha uygun fiyatlardan piyasaya sunulmasını sağlarken aynı zamanda yeni atacağımız adımlarla da ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Birilerinin karamsarlığına, birilerinin umutsuzluk aşılamasına rağmen biz geleceğe umutla bakıyoruz ve Türkiye'nin 21. yüzyılın en önemli aktörlerinden biri olacağını gören büyük bir camiasınız. Bu camia aynı zamanda Türkiye'deki büyük sessiz çoğunluğun sesi. Bu işlerin zorlukların üstesinden hep beraber geleceğiz.