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Gündem Bakan Muş'un sandığından Erdoğan çıktı
Gündem

Bakan Muş'un sandığından Erdoğan çıktı

Yeniakit Publisher
2023-05-14 20:25:00 -
Bakan Muş'un sandığından Erdoğan çıktı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un Samsun'da oy kullandığı sandıktan Recep Tayyip Erdoğan'a 177 oy çıkarken, Millet İttifakı'nın Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 72 oy çıktı.

​Ticaret Bakanı Mehmet Muş, oyunu Samsun'un İlkadım İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu'ndaki 1039 nolu sandıkta kullandı. 288 oyun kullanıldığı sandıktan Cumhur İttifakı'nın Adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 177 oy çıktı. Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 72 oy çıkarken Sinan Oğan 28 oy çıktı. Muharrem İnce'ye 1 oy çıkarken 5 oy boş, 5 oy ise geçersiz sayıldı.

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