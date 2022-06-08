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Ekonomi Bakan Muş'tan çöpe dökülen sebzelerle ilgili açıklama
Ekonomi

Bakan Muş'tan çöpe dökülen sebzelerle ilgili açıklama

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, domates ve salatalıkların çöpe döküldüğü paylaşıma ilişkin, yaptığı açıklamada en ağır cezanın uygulanacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 01:41:00 -
Bakan Muş'tan çöpe dökülen sebzelerle ilgili açıklama

Ticaret Bakanı Muş, sosyal medyada yer alan domates ve salatalıkların çöpe döküldüğü videoya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Muş, "Sosyal medyada yer alan domates ve salatalıkların çöpe dökülmesi paylaşımı üzerine, Antalya Ticaret İl Müdürlüğümüz ivedi şekilde inceleme başlatmıştır. Vatandaşımızı mağdur etmeye yönelik bir fiilin tespiti durumunda Bakanlığımızca en ağır idari yaptırım uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

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