Bakan Mustafa Varank'tan "sarı saçlı" tepkisi

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Rusya Ukrayna Savaşı'ndaki ayrımcılığa dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; "Sözde medeni bu zihniyet savaşın mağduriyetlerinde bile ayrımcılık yapıyor" dedi.

Suriyeli sığınmacıları Akdeniz’in soğuk sularında ölüme terk edenlere tepki gösteren Bakan Varank; "Ukraynalılara 'sarı saçlı, mavi gözlü, medeni' sığınmacılar diyerek kucak açıyor. Savaşın mağduriyetlerinde bile ayrımcılık yapan sözde medeni bu zihniyet, 21. Yüzyılda Avrupa’nın orta çağına rahmet okutuyor." dedi.

Çekmeköy Belediyesinin etkinliğine katılan Bakan Varank konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Binlerce Suriyeli sığınmacıyı Akdeniz’in soğuk sularında ölüme terekedenler, bugün Ukrayna’da sığınmacı durumuna düşen mazlum Ukraynalılara ‘sarı saçlı, mavi gözlü, medeni’ sığınmacılar diyerek kucak açıyor. Savaşın ortaya çıkardığı mağduriyetlerde bile ayrımcılık yapan sözde medeni bu zihniyet, 21. yüzyılda Avrupa’nın Orta Çağ'ına rahmet okutuyor. Biz Türkiye olarak, bu iki yüzlü yaklaşımlarla mücadele etmeyi en az işgallerle mücadele etmek kadar önemli görüyoruz. Onun için Türkiye’yi her alanda güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Bu ülkenin her bir ferdi Türkiye’nin güçlenmesine omuz vermek zorundadır."