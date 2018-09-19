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Bakan Mustafa Varank Hürkuş'un deneme uçuşuna katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ’un deneme uçuşuna katıldı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 11:11
Bakan Mustafa Varank Hürkuş'un deneme uçuşuna katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii-TUSAŞ Tesislerini ziyaret etti.

Bakan Varank, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve diğer yetkililerden, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek 15 adet HÜRKUŞ’un seri üretimi ve T625 Genel Maksat Helikopteri’nin ilk uçuşu hakkında bilgi aldı. Varank, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ’ların her gün düzenli olarak yapılan deneme uçuşlarından birine de katıldı. TUSAŞ Test Pilotu Murat Özpala komutasında HÜRKUŞ ile icra edilen 139’ncu uçuş, yer seviyesinden maksimum 8000 feet yükseklikte gerçekleştirildi. Zaman zaman yüksek hızlı pasaj geçişler ile stall manevraları yapılan deneme uçuşu 11 dakika sürdü. 

Bakan Varank, daha sonra 6 Eylül’de ilk uçuşunu gerçekleştiren yerli helikopterimiz T625 Genel Maksat helikopterini inceledi.

TUSAŞ Tesisleri’nde devam eden diğer projeleri de inceledikten sonra konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şunları söyledi;

“HÜRKUŞ'un milli imkan ve kabiliyetlerle geliştirilmiş ve üretilmiş olmasından dolayı gurur duydum. Semalarımızdaki hava araçlarının her geçen gün daha fazlası kendi imkanlarımızla ürettiklerimizden oluşuyor. Bu ülkemiz için önemli bir güçlenme vesilesi. Ülkemizin savunma ve havacılık sanayiinde kat ettiği mesafe gurur verici düzeydedir.  Önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar ile bu tabloyu taçlandırmak istiyoruz. Burada da yetkililerimizle konuştuk. HÜRKUŞ, gençlerimizin yakından görmesi ve tanıması için TEKNOFEST’de olacak. Bu milli gururumuzu izlemek isteyenleri TEKNOFEST İstanbul’a davet ediyorum.”

Öte yandan uçuş öncesinde Bakan Varank’a Pilot Özpala ve ekibi tarafından eğitim verildi. Eğitimi dikkatle dinleyen Varank’ın oldukça heyecanlı olduğu gözlendi.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 11:11
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