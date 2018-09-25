Bakan Mustafa Varank gönülleri fethetti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter üzerinden TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılmak isteyen Ankaralı gençlerin isteklerine kayıtsız kalmadı.

Bakan Varank'a Twitter üzerinden ulaşan Yusuff2718 kullanıcı "Sayın bakanım biz Ankara'da ikamet edenler İstanbul TEKNOFEST'e nasıl katılacağız. Şahsım adına ben çok istiyorum ama maddi durumum yeterli değil lütfen yardımcı olun lütfen, saygılarımla" ifadeleriyle yardım istedi. Bu isteğe kayıtsız kalmayan Bakan Varank, gençlerin TEKNOFEST'e katılmalarına yardımcı oldu.

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılan gençler yine Twitter üzerinden kendilerine yardımcı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür etmeyi unutmadılar.

KAYNAK: HABER7