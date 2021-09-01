Bakan Muş böyle duyurdu: 1998'den bu yana böylesi görülmedi!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 oranında büyüyen ekonomiye ilişkin Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Muş "Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor. 2.çeyrekte %21,7 ile rekor bir büyüme kaydedildi. Mal ve hizmet ihracatımızın büyümeye katkısı 10,8 puan oldu. Bu değer 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek katkıdır. Büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatı kaynaklı gerçekleşmiştir." dedi.

Muş "Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise 6,9 puan olarak gerçekleşti. İhracatta ilave destekler, uzak ülke stratejisi ve e-ihracat gibi alanlarda atacağımız adımlarla bu katkıyı daha da artıracağız. Yatırım, üretim ve ihracat temelinde büyümeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Büyümenin yüzde 57'si yatırımlardan geldi

Büyüme rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İkinci çeyrek büyümesinin %57’si yatırımlar ve net dış talepten geldi. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için; düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik öneme sahip. Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız" ifadelerini kullandı.