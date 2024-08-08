Bakan Murat Kurum'dan Türkiye'ye "Yarısı Bizden" müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar’da 4 bölgenin kentsel dönüşüm sürecini başlatacak ve Bağcılar Millet Bahçesi açılış törenine katıldı.

Kurum, olası İstanbul depremi ve Yarısı Bizden kampanyasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TARİH KISITLAMASI OLMAYACAK

"Yarısı Bizden’de yeni başvuru dönemini başlatıyoruz." sözleriyle yeni kampanyayı duyuran Kurum, tarih kısıtlaması olmayacağını dile getirdi.

"Yarısı Bizden kampanyamızda 2,5 ayda tam 1 milyon 225 bin bağımsız bölüme ilişkin başvuru aldık. Projelerimizi, vatandaşımızla el ele vererek bitiriyoruz. Vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu bazı iyileştirmeleri yapıyoruz." ifadelerini kullanan Kurum, şöyle devam etti:

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"Yarısı Bizden’de yeni başvuru dönemini başlatıyoruz. Artık Yarısı Bizden'de tarih kısıtlamasını kaldırıyoruz; 39 ilçemizde, vatandaşımızın süresiz başvuru yapmasının önünü açıyoruz. Yine, yeni üretilecek projelerde, otopark ve sığınak alanlarını proje metrekaresinin dışında tutuyoruz. Hiçbir kardeşimizin, hak kaybı yaşamasına izin vermiyoruz. Şimdi buradan; Bağcılar Yenimahalle Ece Sitesi’ne, Güngören Tozkoparan’a, Kartal Orhantepe’ye, Küçükçekmece Güneş Sitesi’ne ve Üsküdar Basko Sitesi’ne; oralardaki kardeşlerimize sevgilerimizi gönderiyoruz. Yarısı Bizden kapsamında; bu bölgelerdeki 4 bin 408 ev ve dükkanın temellerini çok yakında atıyoruz."

"PİMİ ÇEKİLMİŞ BİR BOMBANIN ÜZERİNDE OTURUYORUZ"

Milletin kararının sandıkta tecelli ettiğini vurgulayan Kurum, "Bakın seçimin üzerinden aylar geçti. Belediye başkanlarımız artık asli işlerine yoğunlaşmalıdır. Suni gündemler peşinde koşmamalıdır." dedi.

Olası İstanbul depremine ilişkin de önemli açıklamalar yapan Kurum, "Bu şehirde, deprem tehlikesiyle bir arada yaşıyoruz. Teşbihte hata olmaz: Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz. Hep birlikte harekete geçmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.