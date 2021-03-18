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Ekonomi Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi: 6 ay içinde yenilerini inşa edeceğiz
Ekonomi

Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi: 6 ay içinde yenilerini inşa edeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa edeceklerinin müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 11:50:00 -
Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi: 6 ay içinde yenilerini inşa edeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dereiçi köyünde evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın talimatlarıyla yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek, yaraları saracağız." ifadesini kullandı.

Devletin, milletin emrinde olduğunu vurgulayan Kurum, "Bugün itibarıyla hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. TOKİ Başkanlığımız eliyle evlerimizi inşa edeceğiz. Artvin Valiliğimize, vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması için ayrıca 1 milyon lira destek sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

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