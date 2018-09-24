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Bakan müjdeyi verdi: yüzde 15 indirim geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım Kredi, kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirim sağlayacak." dedi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 11:38
Bakan müjdeyi verdi: yüzde 15 indirim geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gübre fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizle yaptığımız çalışma sonucu kimyevi gübre fiyatlarında yüzde 15’lere varan indirim sağlanacak" dedi.

Buğday ve arpada prim desteğinin yüzde 100 arttırıldığını da belirten Bakan Pakdemirli, "TMO piyasaların ihtiyacı olan arpa ve buğday arzına devam edecek. Arpa ve buğdayda 5 kuruş olan prim desteğini, önümüzdeki yıl 10 kuruş olarak ödeyeceğiz" dedi.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 11:38
  1. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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