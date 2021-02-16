  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan müjdeyi verdi! Yıl sonu açılıyor
Ekonomi

Bakan müjdeyi verdi! Yıl sonu açılıyor

Rize-Artvin Havalimanı'nın dünyanın sayılı mühendislik örneklerinden biri olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2,8 milyon metrekare deniz dolgusu üzerine inşa edilen havalimanının yıl sonunda hizmete açılacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 10:53:00 -
Bakan müjdeyi verdi! Yıl sonu açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rize-Artvin Havalimanı, dünyanın sayılı mühendislik örneklerinden birini Karadeniz'in üzerinde sergiliyor. 2,8 milyon metrekare deniz dolgusu üzerine inşa edilen, 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanımızı yıl sonunda hizmete sunacağız. Çalışmalarını yüzde 70 oranında tamamladığımız Rize-Artvin Havalimanı, Karadeniz'in gelişen turizm ihtiyacını, güçlü altyapısı ile üst seviyeye taşıyacak. Güçlü altyapı, doğa ile uyumlu mühendislik." ifadelerini kullandı.

Rize-Artvin Havalimanında 31 bin 350 metrekarelik alanda terminal binası, 448 araç kapasiteli açık otopark, 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist, 300 metre uzunlukta 120 metre genişlikte apron ve toplam 45 bin 200 metrekare kapalı alan bulunacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya Başbakanı Serrac görevlerini devredip İtalya'ya gitti
Dünya

Libya Başbakanı Serrac görevlerini devredip İtalya'ya gitti

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, tüm görev ve yetkilerini Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik'e devrederek cerrahi operasyon geçirmek için ..
Özdağ'dan PKK'nın lider kadrosunu elimine edin çağrısı
Gündem

Özdağ'dan PKK'nın lider kadrosunu elimine edin çağrısı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Türkiye'nin PKK'nın lider kadrosunu yok etmesi gerektiğini ve HDP'nin kapatılması için bir giriş..
Dünya

"Türkiye'nin garantörlüğü kırmızı çizgimizdir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum tarafının tahriklerinin de yoğunlaştığını söyleyerek "Türkiye'nin garan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay