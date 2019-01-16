Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. İşbirliği protokolü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından kullandırılan IPARD kapsamında yatırımcılara ücretsiz proje hazırlama imkanı getirilecek.

Protokol töreninde konuşan Bakan Pakdemirli, bakanlık olarak, devletin hibe, destek ve teşviklerini vatandaşla buluştururken bir yandan da Ar-Ge ekipleri kurup projeler geliştirdiklerini belirtti. IPARD'ın AB sürecinin önemli ve etkili bir ayağını oluşturduğunu anımsatan Pakdemirli, temel olarak yatırımcıya, önemli bir kolaylık ve alternatif sağlayacak protokol ile projelerin artık ücretsiz hazırlanabileceğini açıkladı. "İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir. Zira bir fikriniz, bir hayaliniz, bir düşünceniz hatta bir idealiniz olabilir. Ancak bu fikri ve hayali bir proje haline getirip ilgili makamlara sunmak ve kabul ettirmek, kabul ettirdikten sonra yürütmek oldukça güç iştir. Çünkü proje yazmak ya da proje hazırlamak başlı başına bir projedir" diyen Pakdemirli, bu manada yatırımcının son derece istifade edeceği bir protokol olacağını dile getirdi.

"Hiçbir ücret ödenmeyecek"

IPARD’a başvuru yapmak isteyen yatırımcıların mevcut durumda projelerini hazırlayıp TKDK’ya sunduklarını kaydeden Pakdemirli, projesi uygun görülüp kabul edilirse danışmanlık kapsamında alacağı hibe ile danışmanlık giderini karşıladığını ancak projesi kabul edilmez ise danışmanlık hizmetleri için yaptığı harcamanın cebinden gittiğini aktardı. Normalde başvuru sahibinin proje danışmanlık hizmet ücreti olarak yatırımın niteliğine göre 5 ile 40 bin TL arasında bir ücret ödediğini hatırlatan Pakdemirli, "Bugün imzalayacağımız bu protokol sayesinde yatırımcılar IPARD’ın uygulandığı 42 ilimizde TOBB bünyesindeki oda ve borsalar üzerinden, projelerini ücretsiz hazırlatabilecekler. Proje hazırlama sürecinde oda ve borsalar tarafından hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Proje kabul edildiğinde yatırımcılar TKDK’dan alacakları danışmanlık desteğini projeyi hazırlayan oda ve borsaya ödeyeceklerdir. Eğer projesi TKDK’nın değerlendirme sürecinde destek kapsamına giremezse hiçbir ücret ödemeyecektir. TKDK böylelikle bu proje ile proje hazırlama konusunda oda ve borsalara eğitim verecek proje hazırlama kapasitelerini güçlendirecektir. TOBB ile imzalayacağımız bu protokol ile IPARD kapsamında STK’lar ile işbirliğini daha da genişletiyoruz. TOBB protokolü IPARD’ın tüm sektörlerindeki yatırımları kapsayacaktır. Ayrıca, IPARD kapsamında desteklenen bu işletmeler üretime geçtikten sonra, ürünlerinin pazarlanması ve ihraç edilmesi için TOBB’un desteği ve katkısını da alacaklardır. Böylece Türkiye’de proje hazırlama ve danışmanlık sektörünün gelişmesine de, katkı sağlamış olacağız. Kaliteli, rekabetçi ve sürdürülebilir projeler ile kırsalda modern, teknoloji kullanımı yüksek Avrupa Birliği standartlarında işletme sayımız artacaktır" diye belirtti.

Hisarcıklıoğlu: "60 bin kişiye istihdam sağlandı"

Türkiye'nin tarımda müthiş bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu ise tarım üretim hacminin 2000’lerin başında 25 milyar dolar iken bugün bunun 2 katına çıkarak 50 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Tarımsal milli gelirde Türkiye'nin Avrupa’da birincisi olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Tarım, ülkemizin net döviz kazandırıcı sektörüdür. 2018’de yaklaşık 10 milyar dolar ithalata karşı, bu sektörden 17 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Ama daha gidecek çok yolumuz var. Dünya tarım ürünleri ithalatı 1,7 trilyon dolar. Burada bizim payımız ancak yüzde 1 düzeyinde. Dolayısıyla, tarım sektörümüzü de, aynen sanayi sektörü gibi, küresel rekabete hazırlamalıyız. Bunun için yeni politikaların geliştirilmesine, tarım sektöründe köklü dönüşümlerin yapılmasına ihtiyaç var. İşte tam da bu noktada, kısa adı IPARD olan AB Kırsal Kalkınma Yardımının önemi ortaya çıkıyor. Bu desteklerden daha fazla faydalanmak tarım ve hayvancılık sektörlerimiz için büyük önem arz ediyor. IPARD kapsamındaki desteğin yüzde 75’ini AB Fonlarından sağlıyoruz. 2011 yılından bu yana IPARD destekleriyle 42 ilimizde 14 bin 500 proje desteklenmiştir. Bu kapsamda, 3,8 milyar TL hibe verilmiş, 10 milyar TL yatırım yapılmış ve 60 bin kişiye istihdam sağlanmıştır" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, AB Komisyonu ile Bakanlığın yapmış olduğu olumlu görüşmeler neticesinde, önümüzdeki dönemde de benzer rakamlara ulaşılacağına inandığını belirterek, Bakan Pakdemirli'den yakın zamanda bu konuda müjdeli haberler beklediklerini söyledi.