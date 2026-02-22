  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Efkan Ala’dan "Terörsüz Türkiye" açıklaması! AK Parti Genel Başkan Vekili karanlık odaklara Bursa’dan rest çekti! Siyonist İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Hizbullah'tan intikam yemini geldi! Sıcak saatler! İran, NOTAM yayımladı İran lideri Pezeşkiyan: Bizi buna zorluyorlar Siyonist İsrail ve ABD'den kirli ittifak! Ortadoğu'yu kan gölüne çevirecek saldırı planı deşifre oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiler ile iftar programında önemli mesajlar: Çiftçiyi asla yalnız bırakmadık Trump'tan dünyayı sarsacak karar: Yüzde 15'e çıkardım ABD ile ilgili bomba Suriye iddiası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den tarihi mesaj! Terör örgütü silah bırakma noktasına getirildi! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den sert tepki! Müslüman Türk milletine "gerici" diyenlere yargı yolu göründü!
Aktüel Bakan Memişoğlu’dan Akit Medya’ya ziyaret
Aktüel

Bakan Memişoğlu’dan Akit Medya’ya ziyaret

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bakan Memişoğlu’dan Akit Medya’ya ziyaret

Akit Medya Grubu önemli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Akit Medya Grubu’na ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin ev sahipliğini Akit TV Genel Müdürü Serdar Uslu yaptı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada sağlık alanındaki güncel çalışmalar ve Türkiye’nin sağlık vizyonu üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

TAYFUN TAŞ  İSTANBUL

Akit Medya Grubu önemli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Akit Medya Grubuna ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin ev sahipliğini Akit TV Genel Müdürü Serdar Uslu yaptı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada sağlık alanındaki güncel çalışmalar ve Türkiye’nin sağlık vizyonu üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Memişoğlu’na 28 Şubat sürecinin cesur kalemlerinden merhum Hasan Karakaya’nın bir döneme
damga vuran yazılarının yer aldığı Ayna adlı eser takdim edildi. Karakaya’nın fikir dünyasını ve dönemin ruhunu yansıtan yazılarının yer aldığı eser, ziyaretin anlamlı bir hatırası oldu. Ardından ise Memişoğlu, moderatörlüğünü Erkan Tan’ın yaptığı “Akit Özel” programına konuk oldu. Yayında Türkiye’nin sağlık politikaları, şehir hastaneleri modeli, koruyucu sağlık hizmetleri ve yeni dönem hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Memişoğlu, sağlıkta dönüşüm sürecini ve gelecek vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23