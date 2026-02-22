Bakan Memişoğlu’dan Akit Medya’ya ziyaret

TAYFUN TAŞ İSTANBUL

Akit Medya Grubu önemli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Akit Medya Grubuna ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin ev sahipliğini Akit TV Genel Müdürü Serdar Uslu yaptı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada sağlık alanındaki güncel çalışmalar ve Türkiye’nin sağlık vizyonu üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Memişoğlu’na 28 Şubat sürecinin cesur kalemlerinden merhum Hasan Karakaya’nın bir döneme

damga vuran yazılarının yer aldığı Ayna adlı eser takdim edildi. Karakaya’nın fikir dünyasını ve dönemin ruhunu yansıtan yazılarının yer aldığı eser, ziyaretin anlamlı bir hatırası oldu. Ardından ise Memişoğlu, moderatörlüğünü Erkan Tan’ın yaptığı “Akit Özel” programına konuk oldu. Yayında Türkiye’nin sağlık politikaları, şehir hastaneleri modeli, koruyucu sağlık hizmetleri ve yeni dönem hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Memişoğlu, sağlıkta dönüşüm sürecini ve gelecek vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.