Bakan Mehmet Şimşek'ten o çakallığa tepki! "Ahlaksızca zam üstüne zam yapıyor" "Hırsız/dürüst esnaf hikayesi" başlıklı faturayı alıntıladı

KDV'yi yüzde 1 gösteren dönerciyi sosyal medya kullanıcısı şikayet etti, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından paylaşımı alıntılayarak teşekkür etti.

Twitter’da bir kullanıcı “Kısa bir hırsız/dürüst esnaf hikayesi” başlığıyla iki ayrı lokantada yaşadığı durumu anlattı.

Kullanıcı, iş yerine yakın bir dönercinin ürünlerine yüksek zam yaptığını belirterek, “En son 65 TL idi, gitmeyeli 80 TL olmuş. En azından vergisini ödesinler diye kartla ödedim. Çıkınca fişe baktığımda KDV’yi %1 (içecek) olarak kestiklerini gördüm” dedi.

"Ahlaksızca zam üstüne zam yapıyor"

Ertesi gün aynı muhitte başka bir lokantaya gittiğini belirten kullanıcı, “Üç çeşit yemeğe (hindi yemeği, pilav, cacık) 120 TL ödedim. KDV’sini dürüst şekilde %10 (yiyecek) olarak kesmişlerdi. Alelade bir dönere 80 TL, adam gibi bir menüye 120 TL vermenin kıyasını yapmayacağım, orası arz-talep. İnsanlar her şeye rağmen alıyor ki adamlar ahlaksızca zam üstüne zam yapıyor. Fakat bulduğu her fırsatta fiyatlara zam yapan dönercinin, son KDV artışını da fırsat bilerek fiyatları daha da artırması ve buna rağmen fişini kesmesi gereken şekilde kesmemesi benim için bardağı taşıran son damla oldu. Başta Gelir İdaresi Başkanlığı’nı arayıp vergi memurlarımızı Çağlayan’a döner yemeye davet edecektim. Sonra esnafların büyük çoğunluğunun aynı şeyi yaptığını bildiğim için vazgeçtim” ifadelerini kullandı.

"Bulduğu her fırsatta fiyatlara zam yapan esnafları boykot" çağrısı

Kullanıcı, “bulduğu her fırsatta fiyatlara zam yapan esnafları boykot” çağrısı yaparken, “Nerede olursanız olun muhakkak civarda bir dürüst esnaf vardır. Soyuluyorsak, kendi irademizle soyuluyoruz. Tek çözüm boykot” dedi.

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Bakan Şimşek teşekkür etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, söz konusu tweeti alıntılayarak, şöyle dedi:

“Hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Bu ve benzeri hususları Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimleri takip edecektir.”