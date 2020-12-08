Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan sanatçıları ilgilendiren açıklama: 11 Aralık'ta açıklayacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralık’ta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzik sektöründe çalışanlara destek projesiyle ilgili bilgi verdi. Bakan Ersoy, "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralık’ta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz" açıklamasını yaptı.

3 ayda 3 bin lira ödenecek

Başvurularda birlik, dernek veya sendika üye olma şartı aramayacaklarını belirten Bakan Ersoy, "Aylık seyyanen 1000 TL, 3 ay süre ile toplamda 3 bin lira ödeyeceğiz. Aralık ayı içinde başvuruları toplayacak; ocak, şubat ve mart aylarında ödemeleri yapacağız" dedi.

30 bin başvuru beklentisi

Projeye 30 bin kişinin başvurmasını beklediklerini söyleyen Bakan Dönmez, "Listelerle ilgili 'kimlere vereceksiniz' gibi bir asılsız ihtamda bulunuldu. Biz, bu projelere katılanların listelerini meslek birlikleri, müzik dernekleri ve Müzik-Sen sendikasıyla beraber hazılıyoruz ve bizzat ben toplantılara da katılıyorum" dedi.