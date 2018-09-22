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Bakan Mehmet Nuri Erson:Çok kısa zamanda dünyayla paylaşacağız

Mardin'de tarihi yerleri ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve çevresinin geleceğinin turizm açısından çok parlak olduğunu düşünüyoruz. Bunu da bütün dünya ile paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

22 Eylül 2018 Cumartesi 16:21
Bakan Mehmet Nuri Erson:Çok kısa zamanda dünyayla paylaşacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti MardinMilletvekili  Şeyhmus Dinçel, AK Parti İl Başkanı Nihat Eri ve beraberindeki heyetle Cumhuriyet  Meydanı'ndaki restoranda kahvaltıda bir araya geldi. Daha sonra Mardin Müzesi'ni gezen Ersoy ve beraberindekiler, Müze  Müdürü Nihat Erdoğan'dan bilgi aldı. Müzede, sembolik olarak kazı çalışması  yapılan Arkeopark'ta çocuklarla sikke basan Ersoy, kumaşa baskı boya yaptı.

Ulu Cami'de incelemelerde bulunan Ersoy, İl Müftüsü İsmail Çiçek ve  Milletvekili Dinçel'den cami hakkında bilgi aldıktan sonra Deyrulzafaran  Manastırı'na geçti. Burada, Diyarbakır Mardin Metropoliti Saliba Özmen ve Rahip  Gabriel Akkurt tarafından karşılanan Ersoy, manastırı gezdi.

Dara Antik Kenti'ni de ziyaret eden Ersoy, burada yaptığı açıklamada,  Anadolu'nun da Mardin'in de inanılmaz bir değer olduğunu, kente doğal ve  arkeolojik yapısıyla paha biçilemeyeceğini kaydetti.

Öncelikle bir planlama yapacaklarını, tarihi varlıkları koruyacak  gelişim projesi hazırlayacaklarını ve projeyi çok kısa bir zamanda da hayata  geçireceklerini anlatan Ersoy, 2019 yılı itibarıyla da neler yaptıklarını yavaş  yavaş kamuoyuna göstereceklerini bildirdi.

Bakan Ersoy, "Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve çevresinin geleceğinin  turizm açısından çok parlak olduğunu düşünüyoruz. Bunu da bütün dünya ile  paylaşacağız. Mardin'de her yol dolu ve güzel ama bu doluluğu 12 aya yaymamız  lazım. Bu birinci proje. İkinci projemiz de gelirleri artırmamız gerekiyor.  Türkiye şu anda değerinin altına giriyor maalesef, hak ettiği değere getirmemiz  lazım. Biz de buna konsantre olacağız."  diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 16:21
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