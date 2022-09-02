Bakan Mehmet Muş açıkladı: Tüm zamanların rekoru kırıldı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022 yılı ağustos ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş yaptığı açıklamada "İhracatımız Ağustos ayında yüzde 13 yükselerek 21.3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam bu zamana kadar gerçekleştirilen en yüksek rakamdır" ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı ihracatındaki rekoru açıkladı. Bakan Muş, Ağustos ayında ihracatın yüzde 13 yükselerek 21.3 milyar dolara ulaştığını söyledi.
Bakan Muş'un açıklamaları şöyle:
Küresel büyümenin önümüzdeki dönemde ciddi şekilde yavaşlaması beklenmektedir. PMI verileri AB için en düşük seviyelere gelmiştir.
Avrupa genelinde enerji darboğazı yaşanırken resesyon ihtimali de güçlenmektedir. Önümüzdeki dönemde Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı enerji fiyatları üzerinden AB'nin büyümesini ciddi şekilde etkileyecektir.
Ağustos ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21,3 milyar dolar oldu. Bu, bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ağustos ayı ihracatı.