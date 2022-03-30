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Ekonomi Bakan Mehmet Muş açıkladı! KDV indirimini yansıtmayanlar yanacak
Ekonomi

Bakan Mehmet Muş açıkladı! KDV indirimini yansıtmayanlar yanacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, KDV indirimini yansıtmayanlara en ağır yaptırımları uygulayacaklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 14:49:00 -
Bakan Mehmet Muş açıkladı! KDV indirimini yansıtmayanlar yanacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temel ihtiyaç maddelerinde uygulanacak KDV indiriminin amacına ulaşması için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, "KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız" ifadesini kullandı.

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesine yönelik yapılan düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesini müteakip 81 ildeki ticaret müdürlükleri aracılığıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştireceklerini kaydeden Muş, "KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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