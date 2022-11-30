  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Katar'dan gündemi altüst edecek itiraf: Evet öldüler

Tek yalanı doktorluk değilmiş! Sahte doktorun bu yaptıklarını şeytan duysa kaçar

1991-1995 arasında, CHP+İP bu değişikliği niye yapmadı?

Dev proje için geri sayım... 3,5 saatlik yol 1,5 saate düşecek!

Doğalgaz faturasını düşürmek bu kadar basit!

'Petrol var' deyince kimse inanmamıştı! 'Deli' denilen adamın başına talih kuşu kondu: Dev petrol rezervi

Fatih Altaylı canlı yayında fena patladı! Kimler için "Bana b.ka bakar gibi bakıyorlar" dedi? Eline sopa alıp dalacakmış

İzleyen "Hak etmişsin" diyor! Uçkur düşkününden rezil itiraf

Türkiye'nin beklediği rakamlar açıklandı

İstanbul'da kafatası ve iskelet parçaları bulundu! Görenler dehşete düştü! Ekipler harekete geçti
Aktüel Bakan Mahmut Özer duyurdu: 2023'te 2,5 milyon öğrenci faydalanacak
Aktüel

Bakan Mahmut Özer duyurdu: 2023'te 2,5 milyon öğrenci faydalanacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda ücretsiz yemek programı kapsamını sürekli artırmayı hedeflediklerini ve 2023'te bu sayıyı 2,5 milyona çıkartacaklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 14:25:00 -
Bakan Mahmut Özer duyurdu: 2023'te 2,5 milyon öğrenci faydalanacak

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın öğrencilerin eğitime erişimini artırmak için sosyal politikalarla öğrencileri desteklemeye devam ettiği belirtildi.

Şartlı eğitim yardımından öğrenci burslarına, taşımalı eğitimden ücretsiz yemek imkanına, ücretsiz ders kitaplarından yardımcı kaynaklara kadar çok sayıda projenin kararlı bir şekilde uygulanmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı, bu kapsamda yaptığı çalışmalar sonunda ücretsiz yemek yiyen öğrenci sayısını 1,5 milyondan 1 milyon 796 bin 985'e çıkardı" bilgisi paylaşıldı.

Okul öncesinde 400 bin ücretsiz yemek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığının yıllardan beri çok sayıda sosyal politika ile eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeye devam ettiğini bildirdi.

Bu kapsamda öğrencilere ücretsiz yemek uygulamasının önemli bir destek programı olduğuna işaret eden Özer, şunları kaydetti:

"Her geçen gün bu programın kapsamını genişletmeye çalışıyoruz. Taşımalı eğitimden yararlanan yaklaşık 1 milyon öğrencimiz, ücretsiz öğle yemeği imkanından faydalanıyor. Son bir yıl okul öncesi eğitime erişimi artırmaya odaklandık. Bu nedenle ücretsiz yemeği özellikle okul öncesi eğitim kademesine yaygınlaştırmayı hedefledik. Bu kapsamda, şu ana kadar 400 bin okul öncesi çocuğumuzu ücretsiz yemek imkanından faydalandırıyoruz."

Bakan Özer, ücretsiz yemek programı kapsamını sürekli artırmayı hedeflediklerini; 2023'te bu sayıyı 2,5 milyona çıkartacaklarını ve burada okul öncesine ağırlık vereceklerini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23