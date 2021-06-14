Bakan Kurum'dan yeni açıklama: Marmara'yı kurtarmak için...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısını yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirileceğini duyurdu.
YENİ AKİT / ANKARA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nın gerçekleştirileceği yeri açıkladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın talimatlarıyla oluşturulan Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'muzun ilk toplantısını yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 14.00'te gerçekleştireceğiz. Bakan yardımcılarımız, valilerimiz, belediye başkanlarımız, ilgili kurum temsilcilerimiz ve bilim insanlarımızla müsilaj temizliğinde geldiğimiz son durumu değerlendirecek, yol haritamızı istişare edeceğiz. Marmara'yı kurtarmak için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.