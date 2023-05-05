Bakan Kurum’dan İYİ Partili Ertürkmen’e cevap

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar’da vatandaşların kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi alması için kurulan TIR’ı hedef alıp, “Devletimizin TIR’ı bana rakip oldu ve çadırımın yanında çalışıyor” diyerek çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Parti İstanbul 1.Bölge Milletvekili Adayı Orhun Ertürkmen’e yanıt verdi.

Ertürkmen’in “Siyah plakalı devletimin aracı. Rakibim Çevre ve Şehircilik Bakanı olduğu için Sayın Murat Kurum, çadırımın yanına devletimin TIR’ını çekmiş” ifadelerini kullanarak paylaştığı videoyu resmî sosyal medya hesabından alıntılayan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı; “Değerli genç arkadaşım, Bu benim seçim çalışmam değil. Bakanlığımızın kentsel dönüşümle ilgili bilgilendirme tırı. Gidip sen de bilgi alabilir, kentsel dönüşüme her yerde karşı çıkan siyasi büyüklerinin aksine sürece katkı sağlayabilirsin.”