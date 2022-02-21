  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Kurum’dan gençlere teşekkür
Gündem

Bakan Kurum’dan gençlere teşekkür

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İklim Şurasının gençlik oturumunda gençlerle bir araya gelerek hatıra öz çekimi yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 17:37:00 -
Bakan Kurum’dan gençlere teşekkür

YENİ AKİT  ANKARA

İklim Şurası’nın gençlik oturumunda gençlerle bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından gençlere, “İyi ki varsınız” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen İklim Şurası’nın gençlik oturumunda gençlerle bir araya gelen Bakan Kurum gençlerle öz çekim yaparak sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum paylaşımında “İklim Şurası’nı iklim değişikliğiyle mücadelemizdeki kıymetli yol arkadaşlarımız, iklim elçilerimizle gerçekleştirdiğimiz Gençlik Oturumu ile başlattık. Taptaze fikirleriyle dünyamız için çalışmaya hazır, pırıl pırıl gençlerimize yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay