Bakan Kurum’dan gençlere teşekkür

YENİ AKİT ANKARA

İklim Şurası’nın gençlik oturumunda gençlerle bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından gençlere, “İyi ki varsınız” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen İklim Şurası’nın gençlik oturumunda gençlerle bir araya gelen Bakan Kurum gençlerle öz çekim yaparak sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum paylaşımında “İklim Şurası’nı iklim değişikliğiyle mücadelemizdeki kıymetli yol arkadaşlarımız, iklim elçilerimizle gerçekleştirdiğimiz Gençlik Oturumu ile başlattık. Taptaze fikirleriyle dünyamız için çalışmaya hazır, pırıl pırıl gençlerimize yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.