Bakan Kurum'dan beklenen açıklama! Büyük müjdeyi böyle duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi ile ilgili açıklama yaptı. 2 yılda teslimlerin başlayacağını kaydeden Bakan Kurum, başvuruda bulunan vatandaşlar için teşekkür mektubu yayımladı.

Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi ile ilgili açıklamasında başvuru yapan vatandaşlara teşekkür etti.

Bakan Kurum gönderdiği teşekkür mektubunda, "Noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde yaptığımız kura çekimlerimizi 2023 Mart ayına kadar tamamlayacak ve 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" ifadesini kullandı.