Bakan Kurum'dan Başakşehir'e sıfır atık müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Başakşehir Şamlar Tabiat Parkı’nda Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile bir araya geldi.Başakşehir’in yeni çevreci ve sosyal projeleri hakkında değerlendirme toplantısı yapıldı. Sıfır atık projesini başarılı bir şekilde yürüten Başakşehir Belediyesi ve Başakşehirlilere teşekkürlerini iletti.

Sanayi atıkları geri dönüşüme kazandırılacak

Sıfır atık projesi kapsamında yeni bir uygulamanın Başakşehir’de hayata geçirileceği müjdesini veren Bakan Kurum“ Bugün aldığımız karar doğrultusundaÇevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile birlikte ortaklaşa bir proje gerçekleştireceğiz. Başakşehir’de sanayi tesislerinin atıklarını geri dönüştüreceğiz.Sanayi atıkları, atık getirme merkezinde geri dönüşüme tabi tutacağız. Böylece yeniden üretime göndermiş olacağız” şeklinde konuştu.

İlk sıfır atık belgesi Başakşehir’e

Türkiye genelinde sıfır atık anlayışı altında 70 bin kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçildiğini söyleyen Bakan Kurum, “İstanbul’da 17 bin kamu kuruluşunda sıfır atık sistemi kurulumunu tamamladık. Bu çerçevede ilk sıfır atık belgesini de Başakşehir Belediyemize bugün itibariyle veriyoruz. Sıfır atığı artık bir yaşam kültürü haline getirmek durumundayız. Atıklarımızı dönüştürerek ekonomi ve istihdama katkı sağlamalıyız. Çocuklarımız ve ailelerimizle birlikte sıfır atık anlayışı içerisinde yaşamımızı sürdürmek zorundayız” dedi.

Şamlar Tabiat Parkı’nda düzenlene toplantıda şahintepe imar planı ve imar uygulaması, çam ve sakura millet bahçesi, altınşehir millet bahçesi, gölet bisiklet yolu projesi, ses bariyeri güzergahı, kayabaşı köyü ve doğu resnelibölgesi, ziyagökalp kentsel dönüşüm alanı, sıvat-yeşiltepe kentsel dönüşüm alanı, tosunpaşa-çakmak kentsel dönüşüm alanı ve ayazma kenstel dönüşüm alanı projelerine ilişkin değerlendirme yapıldı.