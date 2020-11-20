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Aktüel Bakan Kurum: "Son 2 yılda; korunan alan büyüklüğümüzü yüzde 10,6'ya çıkardık"
Aktüel

Bakan Kurum: "Son 2 yılda; korunan alan büyüklüğümüzü yüzde 10,6'ya çıkardık"

Yeniakit Publisher
2020-11-20 10:52:05 -
Bakan Kurum: "Son 2 yılda; korunan alan büyüklüğümüzü yüzde 10,6'ya çıkardık"
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