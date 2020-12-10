Bakan Kurum "Millet Bahçeleri İlk Fidanıyla Buluşuyor" programında konuştu: (1)

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tüm millet bahçelerimizi en kısa sürede tamamlayıp 2023 yılına geldiğimizde 81 ilimizde inşallah milletimizin hizmetine sunacağız." dedi.

Akyurt ilçesinde düzenlenen "Millet Bahçeleri İlk Fidanıyla Buluşuyor" programında konuşan Kurum, dünyada ve Türkiye'de iklim değişikliğinin etki ve zararlarının artık çok daha yakından hissedildiğini belirtti. Kurum, "Bugün dünyamızın bu hale gelmesinden maalesef hepimiz sorumluyuz. Önümüzdeki yıllarda belki daha derinden etkisini hissedeceğimiz iklim değişikliğiyle hep beraber mücadele etmek zorundayız. Bize emanet edilmiş, çocuklarımıza emanet edeceğimiz dünyamıza hep birlikte daha güzel bakmalıyız, sahip çıkmalıyız. İşte bunun için de yeni hikayelere ihtiyacımız var. " ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, 2017'de tüm çevre projelerinin çatısını oluşturan Sıfır Atık Projesi'ni çocuklara yaşanabilecek daha güzel bir dünya bırakma anlayışıyla başlattıklarını, projenin tüm Türkiye'ye yayıldığını söyledi.

Bir taraftan sıfır atıkla çevreyi korurken bir taraftan da ekolojik koridorlarla millet bahçeleriyle şehirlerde yeşil alanları ve doğal alanları koruduklarını belirten Kurum, bu hizmetlerin sayısını artırdıklarını, 2023'ün Türkiye'sini de yeşil ağlarla örmeye gayret gösterdiklerini anlattı.

Bakan Kurum, 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyle 81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi ve 22 ilde ekolojik koridor projelerinin hızla devam ettiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ankara ekolojik koridorlarımızın merkezidir. Ankara'dan Karadeniz'de Kızılırmak Deltasına, Ege'de Foça'ya, Akdeniz'de Patara'ya ve Doğu Anadolu'da Van Gölü'ne kadar gidecek 4 ana hat oluşturuyoruz. O ana hatları da yapmış olduğumuz millet bahçeleriyle bağlayarak 78 ilimizde 50 milyon metrekare ki bir çoğunun inşaatları şu an devam ediyor, 278 millet bahçesi yapıyoruz. 42 tanesini yaptık ve açılışını gerçekleştirdik. Diyarbakır'da, İstanbul'da, Konya'da, Erzurum'da, Trabzon'da, Gaziantep'te vatandaşlarımızın hizmetine açtık. 7 tane millet bahçemiz şu an açılışa hazır durumda. Tüm millet bahçelerimizi en kısa sürede tamamlayıp 2023 yılına geldiğimizde 81 ilimizde inşallah milletimizin hizmetine sunacağız."

Ankara'da da 4 milyon metrekare büyüklüğünde 20 millet bahçesi yapıldığı bilgisini veren Kurum, "Bu millet bahçeleri hakikaten Ankaralı hemşehrilerimiz için çok önemli bir buluşma noktası olacak. Ankaralı hemşehrilerimiz hafta sonu 'nereye gideceğim' diye düşünmeyecekler. O millet bahçelerinde genci, çocuğu, yaşlısı, 7 gün 24 saat vakit geçirebilecek." diye konuştu.

(Devam edecek)



