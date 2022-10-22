Bakan Kurum: Malatya, Yavuz'un emaneti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’da gerçekleştirdiği toplu açılış törenine katıldı. Açılış töreninde konuşan Bakan Murat Kurum, “Pınarlar gibi çağlayan bu eser ve müjde selinde liderimiz, Genel Başkanımız, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmanın heyecanı, mutluluğu, coşkusu içerisindeyiz.” dedi.

“2 milyar 174 milyon liralık 51 eserimizin açılışlarını gerçekleştiriyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Malatya’da açılışı yapılacak yatırımları anlatan Bakan Kurum, “3 bin 500 konut, 48 dükkân, millet bahçesi, atık su arıtma tesisleri, içme suyu ve kanalizasyon hatları, güneş enerjisi santralleri, okullar ve kamu binalarının bulunduğu yatırım bedeli 2 milyar 174 milyon lira olan 51 eserimizin açılışlarını gerçekleştiriyoruz.” şeklinde konuştu.

“Ecdadımızın bizlere miras bıraktığı kardeşlik ve birlik köprülerimizi yeniden ve ilelebet inşa etmek için çalışıyoruz”

Bakan Kurum, Selçuklu’dan Osmanlı’ya birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Malatya’nın Battal Gazi’nin emaneti olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Malatya bize ‘Mekke ve Medine’nin hâkimi değil hizmetkârıyım’ diyen Yavuz Sultan Selim Han’ın emanetidir. Malatya bize, ömrünü ülkesine ve milletine adamış büyük devlet adamı Turgut Özal’ın emanetidir. Bu güzel şehrimiz tarihi güzelliklerinin yanı sıra; geleni hoş kılan doğal güzellikleriyle, bakırcılar çarşısıyla dünyaya tat veren kayısısıyla, ovalarıyla, kanyonlarıyla cazibe şehrimiz olmaya devam ediyor. Doğanın böylesine cömert davrandığı, taşı toprağı bereketli bu şehre biz de hizmet etmeye, eserlerimizle güzelliğine güzellik katmaya gayret ediyoruz. Ecdadımızın bizlere miras bıraktığı kardeşlik ve birlik köprülerimizi yeniden ve ilelebet inşa etmek için çalışıyoruz.”

“Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 2 bin 500 konut, 12 bin 500 konut amaçlı arsa ve 500 adet iş yerimizi de Malatya’mıza kazandırıyoruz”

Her türlü afette vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Bakan Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa" projesi kapsamında Malatya’ya yapılacak konut ve işyerleri hakkında da şu bilgileri verdi:

“Biz; iyi günde ve kötü günde daima milletimizin yanındaydık. Malatya’da deprem oldu, 2 saat sonra afet bölgesine geldik. Devlet ve millet olarak bir seferberlik ruhuyla hareket ettik. Hiçbir vatandaşımızı açta, açıkta bırakmadık. Yaralarını hep birlikte sardık. Afetzede kardeşlerimize en kısa sürede evlerini, iş yerlerini teslim ettik. Bugün 3 bin 500 konutumuzun anahtarlarını veriyoruz. Şimdi de Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Malatya’mıza tam 2 bin 500 konut, 12 bin 500 alt yapıları tamamlanmış konut amaçlı arsayı ve 500 adet iş yerimizi kazandırıyoruz. Biz Malatya’nın yanında olmaya, Malatyalı hemşerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü Malatya daima ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ yürüyüşümüzün yanında oldu! AK Parti’mizin yanında oldu! Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında oldu! Biz de bu anlayışla hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz.”

“2023’te yeni bir demokrasi destanını hep birlikte yazacağız!”

Bakan Kurum, 2023 seçimlerini işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz eser üretirken algı üretenlere, biz hizmet ederken kendi ikballeri için masa kuranlara; biz evlatlarımıza sıcacık yuvalar kazandırırken milletin hayrına olan her projeye kara çalanlara en güzel cevabı siz vereceksiniz! Malatya verecek! Bu meydan verecek! Ben inanıyorum; 2023’te yeni bir demokrasi destanını hep birlikte yazacağız! Malatya’mız, aziz milletimiz, bir kez daha Cumhur İttifakımızı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla destekleyerek, büyük Türkiye yürüyüşüne çok daha güçlü bir destek verecek! Malatya’ya inanıyoruz, aziz milletimize inanıyoruz, Türkiye’ye inanıyoruz!”

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