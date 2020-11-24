Bakan Kurum, ilkokul öğretmeninin Öğretmenler Günü'nü kutladı
ELAZIĞ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, görüntülü görüştüğü ilkokul öğretmeni Emine Oray'ın Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Temaslarda bulunmak amacıyla Elazığ'da bulunan Bakan Kurum, Çatalçeşme, Abdullah Paşa, Mustafa Paşa ve Rüstem Paşa mahallelerinde yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı, vatandaşların taleplerini dinledi.
Daha sonra koordinasyon toplantısına katılmak amacıyla valiliğe geçen Bakan Kurum'a Vali Erkaya Yırık, Öğretmenler Günü dolaysıyla sürpriz yaptı.
Vali Yırık, Bakan Kurum'u görüntülü olarak ilkokul öğretmeni Emine Oray ile görüştürdü.
Kurum, görüşmede Oray'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.