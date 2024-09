Bakan Kurum dönen dolapları tek tek açıkladı! İBB'den Vaniköy tiyatrosu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Basketbol Gelişim Merkezi’nde incelemelerde bulundu. 29 Eylül’de açılacak olan spor kompleksine ilişkin açıklama yapan Kurum ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basketbol Gelişim Merkezi’ni ziyaret eden Bakan Kurum’a Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu eşlik etti.

“22 yıldır olduğu gibi umudun, icraatın, geleceğin adı olmaya devam edeceğiz”

Modern bir spor kompleksini İstanbulluların hizmetine sunduklarını ifade eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Arkadaşlarımla beraber İstanbul’a gerçekten çok modern çok üst düzey tesis kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Burası nice zaferlere şahitlik etmiş, nice tarihi anlara tanıklık etmiş bir yerdir. Burada spor salonumuza ait eski binayı yıkarak yerine, İstanbul’un şanına yaraşır çok daha güzel, çok daha modern bir spor kompleksi inşa ettik. Türkiye’nin son yıllarda basketboldaki başarılarını taçlandıracak muhteşem bir uluslararası basketbol arenasını ülkemize kazandırmış olduk. 150 bin metrekare inşaat alanına sahip Basketbol Gelişim Merkezi Kompleksimiz, 37 bin metrekare salon alanıyla, 10 bin kişilik seyirci kapasitesiyle sınıfında en üstün özelliklere sahiptir. Tesisimiz, 7 bloktan oluşuyor. Burada aynı zamanda gençlerimizin hem okuyacak, hem de sporlarını yapabilecekleri mekanlarda var. 200 öğrenci kapasiteli Basketbol Lisesi, milli takımımızın antrenmanlarını yapabileceği, yine aynı zamanda 10 bin kapasiteli bir salonumuz var. 3 ayrı alt yapı salonu, toplam 450 araçlık otopark, basketbol sahası, spor salonu, toplantı salonu, sığınaklar, Allah göstermesin deprem zamanındaki toplanma alanlarıyla 7 gün 24 saat yaşayacak bir yaşam merkezi. Biz 2021 yılında söz verdiğimiz gibi tesisimizin inşa çalışmalarına başladık. Sözümüzü tuttuk ve bu muhteşem eseri İstanbullulara hediye etmenin gururuyla karşınızdayız” ifadelerini kullandı.

“Meydanlarda söz verip, sözünü tutmayanlardan olmayacağız”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açılışına günler kalan spor kompleksini mühürlediklerini hatırlatan Kurum, “İstanbullular çok iyi hatırlayacaktır. Tamamladığımız bu muhteşem eser yapılırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından türlü anlamsız müdahalelerle spor salonunun yapılması durdurulmaya çalışılmış ve spor salonumuz mühürlenmişti. Bölgede aynı peyzaj ve yeşil alanı yapılacak dememize rağmen projeye katkı vermek yerine her zaman olduğu gibi köstek olmayı tercih ettiler. Ama biz bugün burada tam 20 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahibiz. Biz, gençlerimiz, sporcularımız için o haksız, hukuksuz mühürleri kırdık, İstanbul’a böyle devasa bir eser kazandırmış olduk. Siyasette itibar sahibi olmanın yolu verilen sözü tutmaktan geçer. Biz bu bakış açısıyla Cumhurbaşkanımızın bizzat takip ettiği, yine yapımını üstlendiğimiz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ Başkanlığımız eliyle tüm arkadaşlarımızla birlikte üstüne titrediğimiz bir tesisi kazandırdık. İnşallah 29 Eylül’de, Basketbol Gelişim Merkezini Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla İstanbul’a armağan edeceğiz. Bu muhteşem eserlerin sayısını arttırmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman, meydanlarda söz verip sözünü tutmayanlardan olmayacağız. Her çalışmamızda, her projemizde daima milletimiz bizden ne bekliyorsa, o beklediklerinin peşinden koşacağız. AK Parti olarak ilk günkü aşkla, heyecanla, umutla bu projelerimizi yürüteceğiz. 22 yıldır olduğu gibi umudun, icraatın, geleceğin adı olmaya devam edeceğiz diyorum” diye konuştu.

“Biz İstanbul Boğazı’mızı dünyanın incisi olarak tabir ediyoruz”

Gazetecilerin Vaniköy’de gerçekleşen kaçak yapıların yıkına yönelik sormuş olduğu soruyu yanıtlayan Kurum, “Belediye başkanının orada yaptıklarını gülümseyerek izliyoruz. Başkanın bu açıklamaları tamamen suçluluk psikolojisidir. Geriye dönüp baktığınızda Vaniköy’de ki çevre katliamına izin veren kim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Burada basit tadilat diye izin veren, bu kaçak yapıların yapılmasına müsaade eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Biz bunu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak tespit etmişiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni yazılı, sözlü olarak uyarmışız. İnşaatı durdurun ve kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirin diye yazılı ve sözlü söylemişiz. Buna rağmen görmemezlikten gelmişler. Biz onların bu vurdumduymazlığı karşısında kaçak yapıların yıkım işlemini başlattık. Orada İstanbul Boğazı’mıza zarar veren Vaniköy’deki kaçak yapıların yıkım sürecini başlattık. Bunlar apar topar, sanki biz bunları yıkın dememişiz, sanki kaçak yapılara müsaade eden kendileri değilmiş gibi, sanki orada çevre katliamı yapılırken seyreden kendileri değilmiş gibi biz oraya gittiğimizde bizde yıkıma ortak olalım gibi saçma sapan ki onu yaparken de orada ekiplerin çalışmasına resmen müsaade etmeyecek, engelleyecek bir çalışma anlayışıyla oraya gelmeye çalıştılar. Sormak lazım biz oraya gidene kadar akılları neredeydi. Önce samimi olacaksınız. İstanbul Boğazı tüm Türkiye’yi ilgilendiriyor. Burası bir kamu yatırımı. Gençlerimiz, sporcularımız için yapılmış bir yatırım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yatırımı durdurmak elinden gelen gayreti gösteriyor. Ama İstanbul Boğazı’ndaki katliama sessiz kalıyor. Dolayısıyla tek dertleri şov yapmak, algı üretmek. Zabıtalarıyla yol kesiyorlar, orada yıkımın engellenmesi adına türlü türlü eylemler yapıyorlar. Kendisi oyuncak olarak tabir etmiş. Biz İstanbul Boğazı’mızı dünyanın incisi olarak tabir ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Desteklerini hiç eksik etmeyen Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürler etmek istiyorum”

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise, “Sayın bakanımız her daim takipçisi oldu. Bugün de bizimle birlikte. İnşallah Sayın Bakanımızla birlikte bu ayın sonu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Türkiye’nin ve Avrupa’nın en kıymetli tesislerinden bir tanesini Türk sporuna, Türk basketboluna kazandırmış olacağız. Bu anlamda bakanımıza ve ilk günden bu yana desteklerini hiç eksik etmeyen Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürler etmek istiyorum. Salonumuz 2 değerli kulübümüzün hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlarına ev sahipliği yapacak bir salon” dedi.