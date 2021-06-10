Bakan kurum açıkladı: 392 metre küp temizlendi

Yeni Akit /ANKARA

Marmara Denizi’ni bir anda saran müsilajı temizleme çalışmaları devam ederken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çalışmalar hakkında sosyal medha hesabından bilgilendirmelerde bulundu.

Marmara denizi ve Ege’nin bir kısmını etkisi altına alan müsilaj kirliliği ile ilgili çalışmalar devam ederken Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum resmi Tiwitter hesabından çalışmalarla ilgili bilgilendirmelere devam etti. Bakan kurum yaptığı paylaşımlarda, “Marmara Denizi'mizi kaplayan müsilajla mücadelemizde, 8 ve 9 Haziran günlerinde toplamda 392 m³ müsilajı denizimizden toplayarak bertarafa gönderdik. Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'mızı kararlılıkla uygulayarak temizliğimize devam edeceğiz. 8 Haziran'da 15 bölgede denizden 235,2 m³, 9 Haziran'da 16 bölgede denizden ve karadan 156,6 m³ müsilajı temizledik.

Şehirlerimize göre;

İstanbul 103,8 m³

Balıkesir 79 m³

Kocaeli 56 m³

Yalova 53 m³

Bursa 50 m³

Çanakkale 27 m³

Tekirdağ 23 m³ müsilaj topladık.

Marmara Denizi'mizde 1.000 kişilik ekibimiz, 46 temizleme gemimiz ve 27 teknemizle 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Medeniyetimizin göz bebeği şehirlerimizi, Marmara Denizi'mizi ve deniz canlılarımızı kaderine terk etmeyerek kirlilikten kurtaracağız.” ifadelerini kullandı.