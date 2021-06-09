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Gündem Bakan Koca'dan yerli aşı müjdesi!
Gündem

Bakan Koca'dan yerli aşı müjdesi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından konuştu. Yerli aşı müjdesi veren Bakan Koca, "Salgın kontrolünün sürekliliği ve aşıda dışa bağımlılığı bitirecek bu önemli gelişmeyi hep birlikte yaşayacağız." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 19:17:00 - 2021-06-09 19:52:02

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki hafta yerli aşımızın son fazı olan Faz III insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi. Salgın kontrolünün sürekliliği ve aşıda dışa bağımlılığı bitirecek bu önemli gelişmeyi hep birlikte yaşayacağız." dedi.

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